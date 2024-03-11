Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах типа "C", говорится в материалах на сайте Минфина РФ.

Согласно сообщению "Инвестиционной палаты", прием заявок от физлиц-резидентов начнется в 10:00 25 марта по московскому времени и завершится в 19:00 8 мая. Нерезиденты смогут подать заявки с 10:00 3 июня до 19:00 5 июля. Расчеты в рамках обмена активами должны состояться 29 июля.

Новость дополняется