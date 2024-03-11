СПБ банк обсуждает включение в процедуру обмена заблокированных из-за санкций бумаг

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - СПБ банк обсуждает с властями включение иностранных бумаг, заблокированных из-за санкций в отношении "СПБ биржи", в процедуру обмена, предусмотренную президентским указом №844, говорится в сообщении депозитария.

"СПБ банк обсуждает с уполномоченными госорганами включение в подобную процедуру обмена и иностранных ценных бумаг, заблокированных после введения санкций в отношении "СПБ биржи", - приводятся в сообщении слова ведущего юриста СПБ банка, руководителя проекта по разблокировке активов Олега Нафикова.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ №844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могут выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Согласно указу, к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

СПБ банк отмечает, что готов к процедуре обмена заблокированных бумаг, предусмотренной указом. "Речь идет об иностранных ценных бумагах, которые были заблокированы в 2022 году. В цепочке хранения таких бумаг присутствуют НРД и вышестоящие иностранные депозитарии Euroclear и Clearstream. Депозитарии участников торгов переводят такие бумаги внутри НРД со счетов СПБ банка на собственные счета в том же НРД. К депозитарным операциям для целей обмена согласно указу N844 тариф за вывод ценных бумаг со счетов СПБ банка не применяется", - отмечается в сообщении.