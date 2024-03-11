Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

Petrobras сократила чистую прибыль в IV квартале на 24%, выручку - на 10%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 24%, выручку - на 10%.

Как говорится в пресс-релизе Petrobras, чистая прибыль в минувшем квартале составила $6,26 млрд по сравнению с $8,25 млрд за аналогичный период предыдущего года.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 3%, до $13,47 млрд. По итогам всего года показатель упал на 32%, до $52,41 млрд, но стал вторым по величине в истории компании.

Квартальная выручка сократилась до $27,11 млрд с $30,17 млрд годом ранее, в том числе в связи со снижением цен на нефть. Средняя стоимость Brent в прошлом квартале составляла $84,05 за баррель против $88,71 за баррель в четвертом квартале 2022 года.

Акции Petrobras за последний год подорожали более чем на 30%, в то время как бразильский фондовый индекс Bovespa набрал около 23%.

Petrobras Brent Бразилия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Биткойн впервые в истории превысил $71 000

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Заявки российских инвесторов на обмен заблокированных активов начнут принимать 25 марта

Чистая прибыль Saudi Aramco в 2023 г. стала второй по размеру в истории компании

Россия уступила Франции второе место в мире по экспорту вооружений

Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса

Минтранс предложил выделить из ФНБ еще 295 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на старте торгов на Московской бирже

Рубль стабилен относительно доллара и юаня на старте торгов на Московской бирже

Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI после завершения расследования

Сэм Альтман вернулся в совет директоров OpenAI после завершения расследования

Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году

Сенат США одобрил пакет законопроектов о расходах в 2024 финансовом году

Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского "Яндекса" консорциуму инвесторов

Акционеры Yandex N.V. одобрили продажу российского "Яндекса" консорциуму инвесторов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });