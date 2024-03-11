Petrobras сократила квартальную чистую прибыль на 24%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Бразильская нефтяная компания Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 года на 24%, выручку - на 10%.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $6,26 млрд против $8,25 млрд годом ранее.

Скорректированная EBITDA уменьшилась на 3%, до $13,47 млрд. По итогам всего года показатель упал на 32%, до $52,41 млрд, но стал вторым по величине в истории компании.

Квартальная выручка сократилась до $27,11 млрд с $30,17 млрд годом ранее, в том числе в связи со снижением цен на нефть. Средняя стоимость Brent в прошлом квартале составляла $84,05 за баррель против $88,71 за баррель в четвертом квартале 2022 года.

Акции Petrobras за последний год подорожали более чем на 30%, в то время как бразильский фондовый индекс Bovespa набрал около 23%.