ТГК-1 не будет публиковать отчетность по МСФО за 2023 год

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" решило не публиковать отчетность по МСФО за 2023 год, говорится на сайте генерирующей компании.

На сайте компании отмечается, что часть информации не раскрывается и не предоставляется в соответствии с постановлением правительства РФ от 4 июля 2023 года №1102, постановлением правительства РФ от 12 марта 2022 года №351, а также указом президента РФ от 27 ноября 2023 года №03 (ред. от 5 марта 2024 года).

Ранее в календаре инвестора компании датой публикации финансовой отчетности по МСФО за 2023 год было указано 11 марта.

Согласно официальному интернет-порталу правовой информации, указом президента РФ от 5 марта 2024 года ПАО "ТГК-1" было внесено "в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению".

В январе-сентябре 2023 года ПАО "ТГК-1" получило чистую прибыль по МСФО в размере 4,1 млрд рублей, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выручка снизилась на 1,7% до 72,5 млрд рублей.

Отчетность по МСФО по итогам 2022 года генерирующая компания тоже не раскрывала.

При этом отчетность по российским стандартам за 2023 год компания опубликовала. ТГК-1 по итогам 2023 года получила чистый убыток по РСБУ в размере 0,78 млрд рублей против чистой прибыли в размере 7,1 млрд рублей в 2022 году. Выручка возросла на 2,9% до 101,7 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).