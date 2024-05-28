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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:29

Совет директоров ТГК-1 рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ТГК-1" рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в материалах для акционеров к собранию.

Такая рекомендация дана в связи с тем, что компания завершила 2023 год с чистым убытком по РСБУ в размере 0,78 млрд рублей против чистой прибыли в 7,1 млрд рублей в 2022 году. Отчетность по МСФО за 2023 год компания решила не публиковать.

Ранее сообщалось, что годовое собрание акционеров ТГК-1 пройдет 24 июня в заочной форме.

В повестку включены вопросы об утверждении годового отчета за 2023 год, распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, избрании нового состава совета директоров, назначении аудитора.

ТГК-1 не выплачивала дивиденды по итогам 2022 и 2021 годов.

По итогам 2020 года компания начислила 0,00107 рубля на акцию, всего - 4,126 млрд рублей.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал.ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).

Газпром энергохолдинг ТГК-1
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