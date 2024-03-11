Kering претендует на покупку производителя очков Marcolin

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Французский производитель товаров класса "люкс" Kering и французско-итальянская EssilorLuxottica претендуют на покупку итальянской Marcolin, выпускающей очки под популярным брендом Tom Ford, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

В последние недели Marcolin также вела предварительные переговоры с конкурирующей Safilo. По данным одного из источников, интерес к ней проявляла и американская Marchon.

Собственники Marcolin оценивают компанию в 1,3 млрд евро, однако потенциальные покупатели не спешат соглашаться с этой оценкой, отметил ряд источников.

Мажоритарным собственником итальянской компании с долей в 83% выступает фонд прямых инвестиций PAI Partners.