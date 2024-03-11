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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

ZTE увеличила годовую чистую прибыль на 15,4%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. в 2023 году увеличил чистую прибыль на 15,4% - до 9,33 млрд юаней ($1,3 млрд).

Выручка компании повысилась на 1,1% и достигла 124,25 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании. В том числе доходы от операций на внутреннем рынке составили 86,5 млрд юаней, на международном - 37,8 млрд юаней.

Рентабельность по валовой прибыли улучшилась на 4,34 процентного пункта и составила 41,53%.

Чистый денежный поток вырос более чем вдвое (на 130%) - до 17,41 млрд юаней.

Инвестиции в НИОКР составили 25,29 млрд юаней в прошлом году.

За последний год капитализация ZTE упала почти на 28% в Гонконге и на 12% - в Шэньчжэне.

ZTE входит в число крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Кроме того, она выпускает мобильные устройства, а также предоставляет технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи.

ZTE Гонконг Шэньчжэн Китай
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