ZTE в 2022 году увеличила чистую прибыль на 18,6%, выручку – на 7,4%

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель телекоммуникационного оборудования ZTE Corp. по итогам 2022 года увеличил чистую прибыль на 18,6% – до 8,08 млрд юаней ($1,16 млрд).

Выручка увеличилась на 7,4% и достигла 122,95 млрд юаней, сообщается в пресс-релизе компании.

Котировки акций ZTE снизились на 1,3% на Гонконгской фондовой бирже в пятницу, в Шэньчжэне - на 0,9%. Отчетность была опубликована после закрытия рынка. Рыночная стоимость компании за последний год увеличилась на 48,6% в Гонконге и на 29% - в Шэньчжэне.

ZTE входит в число крупнейших мировых производителей телекоммуникационного оборудования. Кроме того, она выпускает полный спектр мобильных устройств, включая телефоны и планшеты, а также предоставляет технологические решения для компаний, потребителей и операторов связи. Ее продукция реализуется более чем в 160 странах.