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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Системно значимые банки в феврале вновь стали основными покупателями на первичном рынке ОФЗ

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в феврале вновь стали основными покупателями на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 53,7% всех размещений, на некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - 30,9%, сообщается в докладе "Обзор рисков финансовых рынков", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

В 2023 году СЗКО с начала года предъявляли основной спрос на аукционах Минфина (49% всех размещений), затем с октября по январь 2024 года тенденция изменилась - НФО в рамках доверительного управления занимали большую долю на аукционах ОФЗ (в среднем в этот период 55% размещений).

На вторичном биржевом рынке в феврале ОФЗ покупали НФО в рамках доверительного управления - на 21,0 млрд рублей и за счет собственных средств - на 19,3 млрд рублей.

Основными продавцами стали кредитные организации: банки не из числа СЗКО продали ОФЗ на 23,6 млрд рублей, СЗКО - еще на 13,7 млрд рублей, а еще на 5,6 млрд рублей продажи совершили физические лица.

ЦБ РФ
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