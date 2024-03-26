Минфин 27 марта проведет аукционы по размещению ОФЗ 26243 и 26226

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Министерство финансов 27 марта проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26243 в объеме остатков, доступных для размещения, а также ОФЗ-ПД серии 26226 в объеме 20 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минфина.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 168 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 5 июня 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон - 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 48,87 рубля на облигацию).

Облигации серии 26226 с погашением 7 октября 2026 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 119 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 10 апреля 2024 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,95% годовых (1-й купон - 25,92 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 39,64 рубля на облигацию).