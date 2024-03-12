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ГК "Абрау-Дюрсо" начала производство кубинского рома

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - ГК "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в РФ, в рамках расширения портфеля крепких напитков запустила производство кубинского рома.

Как сообщается в пресс-релизе группы, это первый проект по производству кубинского рома, санкционированный государственной корпорацией Cuba Ron S.A., на территории России.

ГК "Абрау-Дюрсо" заключила договор о сотрудничестве с самым известным производителем кубинского рома – госкомпанией Corporacion Cuba Ron S.A. В ее активах несколько производственных площадок на Кубе, включая одну из старейших действующих дистиллерий Ronera Cardenas, основанную в 1878 году.

Ромовые дистилляты "Абрау-Дюрсо" поставляет в РФ наливом. Основная часть процесса производства рома под брендом Danza del Fuego сосредоточена на Кубе. Здесь проходит ферментация мелассы сахарного тростника, дистилляция, выдержка в дубовых бочках, купажирование молодых и старых спиртов. Заключительный этап, а также розлив по бутылкам проходит на заводе "Лоза" в РФ (входит в ГК "Абрау-Дюрсо").

Как подчеркнул президент ГК Павел Титов, на которого ссылается пресс-служба, "Абрау-Дюрсо" стала первой в РФ компанией, выпускающей настоящий кубинский ром на своей производственной площадке".

Ром Danza del Fuego уже представлен в продаже в фирменных магазинах "Абрау-Дюрсо", в ближайшее время он появится и в федеральных торговых сетях.

"Абрау-Дюрсо" является ведущим производителем игристых вин в РФ, расширяет портфель за счет тихих вин, водки, коньяка и других напитков. В 2022 году компания реализовала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году.

Компания принадлежит семье Бориса Титова.

Абрау-Дюрсо
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