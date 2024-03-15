РФ в январе-феврале увеличила производство вина на 30%

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - РФ в январе-феврале произвела 6,8 млн декалитров (дал) вина, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Минсельхоз.

В частности, выработка тихого вина увеличилась на 31,2% до 4,4 млн дал, игристого (шампанского) - на 25,6%, до 2,1 млн дал, крепленого (ликерного) - на 40,1%, до 242,7 тыс. дал.

"Вино пользуется стабильным спросом: в 2023 году его совокупные продажи выросли более чем на 7% по сравнению с 2022 годом", - говорится в сообщении.

Как считают в Минсельхозе, высоким показателям винодельческой отрасли способствует, в том числе хороший урожай винограда, который в прошлом году, по предварительным данным, превысил 760 тыс. тонн.

Между тем, как сообщалось ранее, этот показатель ниже рекордного урожая 2022 года, который составил 890 тыс. тонн. Снижение объяснялось неблагоприятными погодными условиями.

Минсельхоз напоминает, что для увеличения площадей виноградников в настоящее время реализуется федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия", рассчитанный до 2030 года. Финансирование на текущий год запланировано на уровне 4 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

В настоящее время площадь виноградников в РФ составляет 103 тыс. га.