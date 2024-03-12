В ЦБ РФ заявили о продолжении роста экономики в I квартале

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в I квартале 2024 года продолжился, но его темпы (очищенные от сезонности) будут более умеренными, чем в IV квартале 2023 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Рост экономической активности в I квартале 2024 года продолжается. При этом в поквартальной динамике рост более умеренный, чем в IV квартале 2023 года, в том числе из-за статистического эффекта в результате торможения роста в конце прошлого года. Основными драйверами роста остаются внутренний и государственный спрос при сдержанной динамике внешнего спроса", - отмечается в докладе.

Аналитики ЦБ при этом оценили сезонноочищенный рост ВВП в IV квартале 2024 года на уровне 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

"Опережающие и оперативные индикаторы указывают на усиление роста российской экономики в январе-феврале после некоторого торможения в ноябре-декабре прошлого года. Однако произошедшее торможение через эффект высокой статистической базы, вероятно, приведет к формально более низким темпам роста ВВП со снятой сезонностью в I квартале по сравнению с IV кварталом 2023 года. Одновременно повышательная динамика января-февраля создает задел для роста ВВП II квартала по отношению к I кварталу", - говорится в обзоре.

По мнению аналитиков ЦБ, "такая экономическая динамика свидетельствует об адаптации российской экономики к высоким номинальным процентным ставкам, что раньше наблюдалось только в периоды высокой инфляции".

"Возможными причинами этого выступают существенно возросшие инфляционные ожидания экономических агентов, которые лишь недавно начали постепенно снижаться. Это уменьшает их восприимчивость к номинальному уровню процентных ставок. Кроме того, наблюдая сохраняющееся высокое качество кредитного портфеля и рост доходов заемщиков, банки склонны активно развивать кредитование. В частности, ослабляются неценовые условия выдачи кредитов. Помимо этого, важную роль в стимулировании спроса в экономике играют программы льготного кредитования и сохранение положительного бюджетного импульса", - говорится в докладе.

Аналитики ЦБ также отмечают, что сохраняющийся дефицит кадров, который, согласно опросам предприятий промышленности, вышел в январе 2024 года на исторический максимум, будет поддерживать высокую конкуренцию за кадры даже в условиях коррекции вниз планов найма (конъюнктурные опросы).

"Это может мешать выравниванию роста производительности труда с ростом заработных плат, замедляя процесс сближения возможностей предложения и уровня потребительского спроса. В этих условиях потребуется поддержание жесткости денежно-кредитных условий продолжительное время", - считают в ЦБ.