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Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах
Фото: Getty Images

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Минэнерго США резко повысило прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы из-за продления странами ОПЕК+ ограничений по добыче.

Как следует из нового отчета управления энергетической информации (EIA) ведомства, в 2024 году прогноз цены нефти сорта Brent повышен с $82,42/барр. до $87/барр.

"В результате продления ОПЕК+ сокращения добычи нефти мы снизили наш прогноз роста мировой добычи нефти в 2024 году. Более низкий рост способствует значительному сокращению мировых запасов нефти в нашем прогнозе на второй квартал 2024 года", - говорится в отчете.

Прогноз цены на нефть в 2025 году повышен с $79,48/барр. до $84,8/барр.

"Мы ожидаем, что более жесткий баланс на рынке нефти в 2024 году сохранит цену Brent выше текущих уровней, составив в среднем $88 за баррель во II квартале 2024 года, что на $4 за баррель выше, чем в отчете за прошлый месяц. Мы ожидаем, что цена останется относительно неизменной до конца года, прежде чем увеличение запасов (когда истечет срок сокращения добычи ОПЕК+) начнет оказывать небольшое понижательное давление на цену в 2025 году", - говорится в отчете.

EIA отметило, что прогнозы остаются весьма неопределенными. Так, "хотя никакая добыча нефти не была потеряна из-за нападений на коммерческие суда, следующие через Красное море, добыча все еще может быть нарушена или часть добычи нефти на Ближнем Востоке может быть остановлена, что, вероятно, приведет к росту цен на нефть".

"Также еще неизвестно, насколько строго будет соблюдаться последний раунд добровольных сокращений добычи ОПЕК+, что потенциально может добавить дополнительные поставки нефти обратно на рынок и уменьшить ожидаемую напряженность в добыче нефти в краткосрочной перспективе", - считают в Минэнерго США.

Согласно новому прогнозу, в 2024 году мировая добыча нефти в 2024 году составит 102,17 млн б/с (предыдущий прогноз - 102,3 млн б/с) по сравнению с 101,79 млн б/с в 2023 году (101,75 млн б/с - предыдущая оценка). На 2025 год прогноз не изменился - 104,17 млн б/с.

Минэнерго США США ОПЕК+ Brent
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