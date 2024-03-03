"Добровольцы" из ОПЕК+ продолжат дополнительно сокращать добычу нефти во II квартале

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ряд стран ОПЕК+ по итогам коллективных переговоров в воскресенье объявили о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января и составляют около 2 млн б/с, будут действовать до конца июня.

Участники альянса снова отметили, что сокращения направлены для поддержания стабильности и баланса мирового нефтяного рынка, а выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий.

Решения участников ОПЕК+ случились в момент стагнации цен на нефть. Отраслевые аналитики отмечали отсутствие волатильности на торгах последние три недели: котировки Brent продолжают находиться в коротком диапазоне от $81 до $83,5 за баррель.

Мейджоры уровняли квоты

Эр-Рияд пролонгировал добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с, вступившее в силу еще в июле 2023-го. Это означает, что нефтепроизводство в Саудовской Аравии к концу действия этих ограничений будет находиться на уровне 9 млн б/с ровно год. Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечало, что это самый низкий уровень добычи в Королевстве с 2011 года, за исключением пандемийного 2020-го.

Другой крупнейший производитель альянса - Россия - объявил, что в рамках дополнительных ограничений переходит не только к снижению поставок на экспорт, но и к реальному сокращению добычи. Во втором квартале страна намерена ограничить свое производство и экспорт в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с; в мае - на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.

Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год - 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае - 9,05 млн б/с, в июне - 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии.

Подтверждение сплоченности

Другие "добровольцы" ОПЕК+ также сообщили о продлении своих дополнительных добровольных ограничений: ОАЭ - на 163 тыс. б/с, Кувейт - на 135 тыс. б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс. б/с, Оман - на 42 тыс. б/с.

Единственная страна, которая пока не объявила о пролонгации ограничений, - Ирак. В первом квартале он должен снизить нефтепроизводство еще на 223 тыс. б/с в дополнение к уже действующим 211 тыс. б/с. Однако в январе добыча нефти в стране, по данным ОПЕК, составила 4,194 млн б/с при разрешенном уровне с учетом добровольных сокращений в примерно 4 млн б/с. Тогда в министерстве нефти Ирака сообщили, что проверят данные о превышении установленной квоты и в случае их подтверждения компенсируют объемы в течение последующих четырех месяцев.