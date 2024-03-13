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Сбербанк отметил смещение ипотечного спроса в сторону "вторички" и ИЖС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Ипотечный спрос продолжает смещаться с новостроек в сторону вторичного рынка и индивидуального жилищного строительства (ИЖС), сообщают аналитики сервиса "Домклик" Сбербанка.

"Спрос на первичное жилье продолжает снижаться - 7,4 тыс. выдач (ипотеки - ИФ) за февраль. При этом доля новостроек в структуре выданной ипотеки достигла минимального значения за всю историю наблюдений (14,8%). Отток спроса с первичного рынка вызван жесткими условиями для заемщиков", - говорится в исследовании.

Помимо этого, на рынке действуют ограничения по льготной ипотеке. При этом их доля на рынке новостроек в прошлом месяце составила 93,8%. Спрос на ипотеку на новостройки за месяц упал на 31,4%, а на "вторичку" и ИЖС, наоборот, вырос на 26% и 34,1%.

В результате доля вторичного жилья в структуре выдач ипотеки достигла 62,8% (выдано 31,6 тыс. кредитов). На ИЖС было выдано 9,7 тыс. ипотек, доля сегмента составила 19,3%.

"Мы полагаем, что в ближайший год спрос на частные дома только продолжит расти", - сказал директор дивизиона "Домклик" Сбербанка Алексей Лейпи.

По его словам, это связано с появлением новых продуктов, а также обсуждением новых законопроектов.

Сбербанк Домклик Алексей Лейпи
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