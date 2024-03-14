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"Домклик" оценил долю льготной ипотеки в России в феврале в 38%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В России в феврале доля льготной ипотеки в общем объеме сделок составила 38%, подсчитали эксперты "Домклик" Сбербанка.

"В феврале доля льготной ипотеки в общем количестве сделок по России составила 38%. В результате существенных ограничений в условиях льготных программ этот показатель вернулся к значениям первого полугодия 2023 года, до повышения ипотечных ставок по базовым программам", - говорится в исследовании.

По данным экспертов, самыми востребованными программами стали "Господдержка" - 17,7% и "Семейная ипотека" - 16,5%.

Лидерами среди регионов по востребованности льготной ипотеки в феврале стали Краснодарский край - 53%, Тюменская и Московская области - 48% и 46%. Меньше всего льготная ипотека востребована в Москве - 36%, Свердловской области - 33% и Чеченской Республике - 1%.

Домклик Краснодарский край Сбербанк Москва Чечня
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