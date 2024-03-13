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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:12

В "Сибуре" посчитали незначительным рост стоимости строительства Амурского ГХК

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Стоимость реализации проекта Амурского газохимического комплекса (ГХК, "СИБУР" владеет 60%, китайская Sinopec - 40%) выросла, но незначительно по сравнению с первоначальным планом, сообщил журналистам глава компании Михаил Карисалов.

По его словам, проект готов на 43,7%, цель к концу года – выйти на 60% общей готовности. Среди основных причин уточнения бюджета топ-менеджер "СИБУРа" назвал "сдвиг сроков проекта, дополнительные затраты на время его реализации".

"Те работы, которые мы планировали в рамках изначально выбранных лицензий и технологической схемы, в небольшом объеме были уже выполнены, 8-10%. Кроме того, естественное влияние внешних факторов – инфляция, логистические затраты", - сказал Карисалов. "Стоимость выросла, но незначительно", - заметил он.

Глава "СИБУРа" отметил, что "СИБУР" уже подобрал аналоги по оборудованию для переконфигурации проекта после ухода западных лицензиаров, и сейчас проект "в активной фазе строительства". Согласно презентации, представленной главой компании, целевая структура финансирования предполагает распределение – 70% кредитные средства, 30% – инвестиции акционеров.

СИБУР Амурский ГХК
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