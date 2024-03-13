"СИБУР" трансформирует модель управления бизнесом

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - "СИБУР" с апреля трансформирует модель управления бизнесом и переходит от структуры работы в рамках продуктовых дирекций к отраслевой модели, сообщила компания.

Так, взамен действовавших ранее Дирекции базовых полимеров, Дирекции пластиков и органического синтеза и Дирекции синтетических каучуков в компании будут созданы отраслевые дивизионы: агропромышленный комплекс, вторичная переработка, гибкая упаковка, жесткая упаковка, инженерная и дорожная инфраструктура, медицина, нефтегазопереработка и добыча, потребительские товары, строительство, транспорт, электронная коммерция и партнерства.

"СИБУР" считает своей первостепенной задачей удовлетворение спроса со стороны российских клиентов, обеспечивающих потребности значимых для общества отраслей промышленности.

В 2023 году "СИБУР" вывел на рынок 27 новых марок нефтехимической продукции с потенциалом 111 тысяч тонн в год. Рост потребления полипропилена и полиэтилена за последние 10 лет составил 35%. Благодаря мероприятиям "СИБУРа" по развитию спроса на полимеры и программам поддержки клиентов также происходит постепенное снижение импорта как в части полимеров, так и готовых изделий из них. С 2014 года импорт полимеров в России сократился более чем на 30%, говорится в пресс-релизе.

В компании считают, что переход к отраслевой модели позволит расширить возможности российских производителей по реализации продукции за счет стимулирования потребления отечественных решений, поиска новых ниш для их применения и как следствие - сокращения импорта готовых изделий.