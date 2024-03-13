Холдинг "Объединенные пивоварни" возглавил экс-президент AB InBev Efes Дурдыев

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Объединенные пивоварни" (ОПХ), созданный на базе бывших активов Heineken в РФ ("Объединенные пивоварни Хейнекен"), возглавил экс-президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев, сообщает холдинг.

"В этой роли он будет отвечать за разработку и реализацию стратегии развития "ОПХ" в условиях динамично меняющегося рынка", - уточняется в сообщении.

В компанию также перешли и некоторые другие топ-менеджеры AB InBev Efes.

Так, гендиректором ОПХ назначена Анна Миронова. В ее задачи будет входить организация эффективного операционного управления. Ранее Миронова занимала пост директора по продажам в AB InBev Efes.

Должность вице-президента по финансам ОПХ занял экс-директор по финансам AB InBev Efes Евгений Савченков. Евгений Глазов, бывший директор по этике и комплаенсу AB InBev Efes, занял позицию вице-президента по корпоративному регулированию и контролю ОПХ.

ОПХ работает на российском рынке с 2002 года. В настоящее время ей принадлежит 8 пивоварен. Компания производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов ("Крушовице", "Бочкарев", "Шихан", "Охота", "Жигулевское 1978" и др.).

Как сообщалось, в 2023 году российские активы концерна Heineken, заявившего об уходе из РФ, были проданы группе "Арнест" за символический 1 евро плюс обязательство погасить долги его российского бизнеса в 100 млн евро.

У AB InBev Efes в РФ 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса. В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes и бельгийская AB InBev сообщили, что достигли соглашения о приобретении компанией Efes Breweries International BV (EBI) долей AB InBev в AB InBev Efes BV. После завершения сделки Anadolu Efes через EBI станет единственным владельцем компании AB InBev Efes BV.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) в России и на Украине. Юридическое объединение было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".