Гендиректором AB InBev Efes стала Ольга Орел

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Гендиректором компании AB InBev Efes стала Ольга Орел, сообщается в ЕГРЮЛ.

Орел работает в компании с 2009 года, ранее она занимала должности директора по управлению доходами, директора по финансам и планированию. С 2017 года - она директор по работе с персоналом.

Экс-президент AB InBev Efes Ораз Дурдыев и ряд топ-менеджеров компании в середине марта перешли в холдинг "Объединенные пивоварни", который создан на базе бывших активов Heineken в России ("Объединенные пивоварни Хейнекен").

У AB InBev Efes в России 11 пивоваренных заводов и 3 солодовенных комплекса. В декабре 2023 года турецкая Anadolu Efes и бельгийская AB InBev сообщили, что достигли соглашения о приобретении компанией Efes Breweries International BV (EBI) долей AB InBev в AB InBev Efes BV. После завершения сделки Anadolu Efes через EBI станет единственным владельцем компании AB InBev Efes BV.

AB InBev Efes была создана в 2018 году в результате объединения бизнеса Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev в России и на Украине. Юридическое объединение было завершено в марте 2019 года в форме присоединения АО "Пивоварня Москва-Эфес" к АО "Сан ИнБев", которое было переименовано в АО "АБ ИнБев Эфес".

Согласно отчетности АО "АБ ИнБев Эфес", выручка компании в 2022 году (отчета за 2023 год пока нет) составила 97,5 млрд рублей против 85,4 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль - 12,2 млрд рублей против 5 млрд рублей соответственно.