Производство GM возглавит бывший руководитель Tesla Gigafactory

Он сменит Джеральда Джонсона, проработавшего в GM 44 года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Исполнительный вице-президент по глобальному производству и устойчивому развитию General Motors Джеральд Джонсон уйдет на пенсию после 44 лет работы в компании, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

Его сменит Йенс Петер Клаузен, который занимает должность вице-президента по разработкам в ЦОД Google. Ранее он руководил масштабированием производства силовых установок для электромобилей на заводе Tesla Gigafactory 1.

По данным из соцсетей, Клаузен работал в Tesla с 2015 года по 2019 год. Он также занимал должности в Lego и Zymergen, отмечает MarketWatch.

Джонсон, который пришел в GM в 1980 году, останется в компании до конца 2024 года.

За последние три месяца капитализация GM выросла на 16,7% (до $45,6 млрд), в то время как S&P 500 прибавил около 10%.