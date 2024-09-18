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GM начала продажу адаптеров для зарядки своих электромобилей в сети Tesla

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - General Motors Co. начинает продажу адаптеров для своих электромобилей, с помощью которых они смогут использовать для зарядки станции Tesla Superchargers со стандартом (NACS).

Как сообщается в пресс-релизе компании, устройство будет стоить $225. Купить его можно через приложение GM, которое также поможет найти месторасположение свободных зарядных станций и заплатить за электроэнергию.

Это даст электромобилям производства GM доступ к более чем 17,8 тыс. зарядным устройствам Tesla.

Tesla GM General Motors
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