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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Air New Zealand прекратит перелеты Окленд-Чикаго из-за нехватки двигателей для Dreamliner

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Air New Zealand временно откажется от прямых перелетов между Оклендом и Чикаго с 31 марта по 25 октября 2024 года, сообщила новозеландская авиакомпания.

Это обусловлено сохраняющимися проблемами с доступностью двигателей Rolls-Royce Trent 1000, которые используются на самолетах 787 Dreamliner производства Boeing Co.

Двигатели Rolls-Royce Trent 1000 обычно требуют серьезного технического обслуживания, при котором их снимают с самолета и отправляют производителю для проверки после 1000 циклов работы (взлет и посадка). В ходе регулярных проверок инженеры Air New Zealand установили, что двигатели требуют обслуживания после 750-850 циклов работы. Британская Rolls-Royce не смогла предоставить авиакомпании двигатели на замену.

Как говорится в сообщении авиаперевозчика, "у нас будут недоступными до трех самолетов в течение длительного периода, поэтому нам пришлось пересмотреть наше расписание".

Air New Zealand отмечает, что в остальном график полетов в США и Канаду не меняется, маршрутная сетка в этих направлениях включает до 35 рейсов в неделю в шесть аэропортов.

В авиакомпании заявили, что решение о приостановке перелетов вряд ли повлияет на результаты в 2024 финансовом году. В феврале Air New Zealand прогнозировала, что годовая прибыль будет находиться в диапазоне от 200 млн новозеландских долларов ($123,4 млн) до 240 млн долларов.

Air New Zealand Boeing Dreamliner Rolls-Royce Окленд Чикаго Новая Зеландия
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