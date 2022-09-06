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Air China и Rolls-Royce создадут совместное предприятие в Пекине

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Air China и британский машиностроительный холдинг Rolls-Royce Holdings Plc объявили о создании в Пекине совместного предприятия по техническому обслуживанию авиационных двигателей, сообщает агентство "Синьхуа".

Новая компания получит название Beijing Aero Engine Services Company Limited (BAESL) и будет оказывать услуги по техобслуживанию и ремонту авиадвигателей Rolls-Royce Trent 700, Trent XWB-84 и Trent 1000. В настоящее время все эти три типа двигателей используются в самолетах парка авиакомпании Air China.

Air China и Rolls-Royce будет принадлежать по 50% в СП. Общая его стоимость оценивается примерно в 2,61 млрд юаней ($378,2 млн).

Предприятие должно заработать в полную силу к середине 2030-х годов. BAESL сможет проводить до 250 ремонтов ежегодно. На предприятии будут оказываться услуги по техобслуживанию и ремонту как для Air China, так и для других авиакомпаний.

По словам главы аэрокосмического подразделения для гражданских нужд Rolls-Royce Криса Чолертона, создание СП является важным достижением компании в Китае.

"Air China – наш стратегический партнер. Наше сотрудничество успешно развивается в течение многих лет. Я рад, что мы можем расширить его благодаря этому партнерству в области техобслуживания и ремонта", - сказал он.

Как отметил глава Air China Ма Чунсянь, авиакомпания и Rolls-Royce в будущем продолжат углублять партнерство и сотрудничество в обслуживании авиадвигателей.

В настоящее время Rolls-Royce снабжает двигателями 60% широкофюзеляжного авиапарка КНР.

Air China Rolls-Royce BAESL Китай
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