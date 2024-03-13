Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Запасы нефти в США снизились на 1,54 млн баррелей за неделю

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей - до 446,99 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны.

Товарные запасы бензина снизились на 5,66 млн баррелей и составили 234,08 млн баррелей.

Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 888 тыс. баррелей, до 117,9 млн баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 2,2 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 1,05 млн баррелей.

США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер вице-президент "ЛУКОЙЛа" Робертус

ЦБ могут обязать согласовывать с Минстроем решения по лимитам на выдачу ипотеки

Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 17,8%, до $7,8 млрд

Цена нефти Brent приблизилась к $83 за баррель

Аукцион по размещению ОФЗ 26219 на 10 млрд рублей признан несостоявшимся

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });