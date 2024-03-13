Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Brent подорожала до $83,44 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в среду после публикации данных о запасах нефти в США.

К 17:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,52 (1,86%), до $83,44 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,52 (1,96%) и составили $79,08 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,25 млн баррелей в сутки и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с.

Brent WTI Минэнерго ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер вице-президент "ЛУКОЙЛа" Робертус

ЦБ могут обязать согласовывать с Минстроем решения по лимитам на выдачу ипотеки

Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 17,8%, до $7,8 млрд

Цена нефти Brent приблизилась к $83 за баррель

Аукцион по размещению ОФЗ 26219 на 10 млрд рублей признан несостоявшимся

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite

"Автозавод СПб" в 2024 году может выпустить до 25 тыс. автомобилей Xcite
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });