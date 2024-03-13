Brent подорожала до $83,44 за баррель на данных о запасах в США

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост вечером в среду после публикации данных о запасах нефти в США.

К 17:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,52 (1,86%), до $83,44 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на бирже NYMEX на $1,52 (1,96%) и составили $79,08 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,54 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Эксперты ожидали роста на 1 млн баррелей.

Товарные запасы бензина упали на 5,66 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 888 тысяч баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2,2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,05 млн баррелей.

ОПЕК накануне сохранила прогноз повышения спроса на нефть в этом и следующем годах на уровне 2,25 млн баррелей в сутки и 1,8 млн б/с соответственно. Оценка спроса в 2023 году была повышена на 50 тыс. б/с - до 102,21 млн б/с.