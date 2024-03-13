Инфляция в РФ в феврале составила 0,68%, годовая выросла до 7,69%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в России в феврале 2024 года составила 0,68% после 0,86% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-февраль 2024 года цены выросли на 1,55% (в феврале 2023 года инфляция составила 0,46%, а за январь-февраль 2023 году - 1,30%).

Инфляция в феврале 2024 года незначительно превысила ожидания аналитиков – консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,65%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале ускорилась до 7,69% (аналитики ожидали 7,65%) с 7,44% на конец января и 7,42% на конец декабря 2023 года.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные влиянию факторов, которые носят административный, а также сезонный характер, в феврале 2024 года составил 100,54% (в январе 2024 - 100,60%). В годовом выражении базовый индекс цен в феврале увеличился до 107,59% со 107,15% в январе.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,77% (в годовом сравнении - подорожали на 8,08%). В том числе плодоовощная продукция стала дороже в феврале на 3,01% (в годовом выражении выросла в цене на 15,52%).

Непродовольственные товары в феврале подорожали на 0,26% (в годовом сравнении – подорожали на 6,59%).

Услуги в феврале выросли в цене в среднем на 1,06% (в годовом выражении – подорожали на 8,45%).

В феврале существенно выросли цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на капусту - на 10,4%, огурцы - на 8,6%, виноград - на 8,1%, свеклу - на 7,3%, морковь - на 5,3%, помидоры - на 4,9%, лук - на 4,0%. При этом снизились цены на апельсины - на 9,8% и лимоны - на 8,0%.

Среди других продовольственных товаров в феврале значительно выросли цены на масло оливковое, соки фруктовые - на 1,8%, сельдь соленую - на 1,6%, крупу манную, торты - на 1,4%, говядину, баранину, соль - на 1,3%, масло сливочное, овсяные хлопья, водку - на 1,1%.

Одновременно в феврале подешевели: крупа гречневая - на 1,5%, мясо кур - на 1,2%, окорочка куриные, чай черный пакетированный - на 0,9%, пшено - на 0,7%, яйца куриные и чай зеленый - на 0,6%.

Цены на бензин автомобильный в феврале практически не изменились, на дизельное топливо снизились на 0,1%.

Среди строительных материалов выросли цены: на плиты ДСП - на 2,0%, доски обрезные и гипсокартон - на 1,0%, линолеум - на 0,9%.

Снизились цены в феврале цены на стиральные машины - на 2,5%, смартфоны и мониторы для настольного компьютера - на 1,6%, холодильники - на 1,5%.

Среди услуг в феврале больше всего подорожал зарубежный туризм - на 8,04% и пассажирский транспорт - на 4,97%. Среди услуг пассажирского транспорта цены и тарифы выросли: на проезд в различных вагонах в поездах дальнего следования от 4,0% до 28,8%, авиаперелет экономическим классом подорожал на 12,7%.

Недельная динамика цен

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 5 по 11 марта.

Инфляция в РФ с 5 по 11 марта замедлилась до нуля (0,00%) после 0,09% с 27 февраля по 4 марта, 0,13% с 20 по 26 февраля и 0,11% с 13 по 19 февраля.

С начала месяца рост цен в РФ к 11 марта составил 0,05%, с начала года - 1,60%.

Из данных за 11 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 11 марта ускорилась до 7,73% с 7,69% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 7,60%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Существенные расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в марте 2023 года недельная динамика сильно колебалась - основной рост цен пришелся на вторую половину месяца, а в первую половину марта инфляция была практически нулевой.

Плодоовощная продукция с 5 по 11 марта подешевела на 0,6% (неделей ранее подешевела на 0,5%), в том числе на огурцы цены снизились на на 5,1%. Цены выросли на свеклу - на 2,2%, помидоры - на 1,8%.

За период с 5 по 11 марта значительно выросли цены: на говядину, баранину, сахарный песок - на 0,5%, молоко стерилизованное, маргарин, сыры твердые, полутвердые и мягкие, печенье, вермишель - на 0,3%.

В то же время снизились цены на яйца куриные - на 0,7%, крупу гречневую - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров за неделю подешевели легковые автомобили отечественные - на 1,7%, смартфоны - на 0,8%, телевизоры - на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем практически не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю уменьшилась на 1,6% (неделей ранее снизилась на 0,8%).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 11 марта на уровне 7,60%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 5 по 11 марта 2024 года на потребительском рынке цены не изменились (0,00%). В сегменте продовольственных товаров рост цен замедлился до 0,07% (с 0,09% неделей ранее). Ускорилось снижение цен на плодоовощную продукцию (до 0,60% с 0,51% неделей ранее), на остальные продукты питания инфляция сохранилась практически на уровне прошлой недели (0,13% после 0,14% неделей ранее). На непродовольственные товары на отчетной неделе цены снизились на 0,08% (после роста на 0,07% неделей ранее) при значительном снижении цен на отечественные легковые автомобили и ускорении удешевления электро- и бытовых приборов. В секторе услуг цены снизились на 0,06% (после роста на 0,04% неделей ранее) на фоне ускорения удешевления авиабилетов на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 16 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

ЦБ при этом в рамках модернизации коммуникации по ДКП и, в частности, сокращения пресс-релиза по итогам совета директоров убрал стандартную фразу о нейтральном сигнале, пояснив уже на пресс-конференции, что сигнал можно считать в целом нейтральным.

"Сигнал можно считать в принципе нейтральным. Но, если вы заметили, в связи с изменением формата публикации наших материалов мы также пресс-релиз изменили, там можно увидеть, что сигнал в целом нейтральный", - сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ при этом 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно. Прогноз по средней ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

"Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - заявила на пресс-конференции Набиуллина.

ЦБ в феврале подтвердил прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.