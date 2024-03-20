Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Инфляция в России 12 по 18 марта 2024 года составила 0,06% после нулевой динамики (0,00%) с 5 по 11 марта и 0,09% с 27 февраля по 4 марта, сообщил Росстат. С начала месяца рост цен к 18 марта составил 0,11%, с начала года - 1,66%.

Из данных за 18 дней марта 2024 и 2023 годов следует, что годовая инфляция в стране на 18 марта немного замедлилась до 7,71% с 7,73% на 11 марта (на конец февраля равнялась 7,69%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и снизилась до 7,58% (с 7,60% на 11 марта), если исходить из среднесуточных данных за весь март 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Расхождения в оценке годовой инфляции по разным методологиям связаны с тем фактом, что в марте 2023 года недельная динамика сильно колебалась - основной рост цен пришелся на вторую половину месяца, а в первую половину марта инфляция была практически нулевой.

Плодоовощная продукция с 12 по 18 марта подешевела на 1,3% (неделей ранее сокращение было на 0,6%), в том числе на огурцы цены снизились на 8,0%, на бананы - на 0,4%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 1,6%, помидоры - на 1,0%, морковь - на 0,9%, капусту и лук - на 0,8%, яблоки - на 0,3%, картофель - на 0,1%.

За период с 12 по 18 марта значительно выросли цены: на сахарный песок - на 0,5%, баранину - на 0,4%, колбасу, вермишель - на 0,3%.

В то же время снизились цены на куриные яйца - на 0,7%, гречневую крупу - на 0,5%, подсолнечное масло - на 0,4%, печенье - на 0,3%.

Среди непродовольственных товаров выросли за неделю цены на телевизоры - на 0,9%, плиты ДСП - на 0,6%, снизились цены на смартфоны - на 0,7%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо в среднем почти не изменились.

Стоимость авиаперелета экономическим классом за неделю выросла на 7% (неделей ранее снизилась на 1,6%), что вызвано методологий расчета - учитываются билеты в том числе на месяц вперед, то есть в расчет вошла стоимость билетов во второй половине апреля.

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в России на 18 марта на уровне 7,58%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"За неделю с 12 по 18 марта на потребительском рынке цены изменились на 0,06%. В сегменте продовольственных товаров цены снизились на 0,12% (после роста на 0,07% неделей ранее). Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 1,34% с 0,60% неделей ранее), на остальные продукты питания цены также снизились на 0,01% (после роста на 0,13% неделей ранее). На непродовольственные товары на отчетной неделе цены выросли на 0,06% (после снижения на 0,08% неделей ранее). В секторе услуг инфляция составила 0,53% (после снижения цен на 0,06% неделей ранее) на фоне роста цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - говорится в обзоре министерства.

Банк России 16 февраля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ при этом в рамках модернизации коммуникации по ДКП и, в частности, сокращения пресс-релиза по итогам совета директоров убрал стандартную фразу о нейтральном сигнале, пояснив уже на пресс-конференции, что сигнал можно считать в целом нейтральным.

"Сигнал можно считать в принципе нейтральным. Но, если вы заметили, в связи с изменением формата публикации наших материалов мы также пресс-релиз изменили, там можно увидеть, что сигнал в целом нейтральный", - объяснила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

ЦБ при этом 16 февраля повысил прогноз по средней ключевой ставке на 2024 и 2025 годы на 1 процентный пункт - до 13,5-15,5% и 8-10% соответственно. Прогноз по средней ставке на 2026 год сохранен на уровне 6-7% (этот диапазон оценивается как нейтральный).

"Мы обсуждали с коллегами, когда может начаться первое снижение ключевой ставки, разброс мнений был достаточно широкий, но большинство считает, что это скорее произойдет во второй половине этого года", - заявила на пресс-конференции Набиуллина.

ЦБ в феврале подтвердил прогноз по инфляции в России на 2024 год на уровне 4,0-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

ЦБ в преддверии заседания 22 марта по ключевой ставке опубликовал оперативные данные по инфляционным ожиданиям населения и предприятий. Инфляционные ожидания населения в марте снизились с 11,9% до 11,5%, вернувшись на уровень августа 2023 года. Ценовые ожидания предприятий России в марте также продолжили падение.

Улучшение динамики инфляционных ожиданий, по мнению некоторых экономистов, не должно смягчить настрой Банка России. Аналитики единогласно ждут сохранения ставки ЦБ в ближайшую пятницу на уровне 16%.