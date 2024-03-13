Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Золото в среду подорожало на 0,5% и торгуется вблизи исторического максимума

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото растут в цене вечером в среду и находятся близко к максимальному уровню в истории.

Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 19:02 по Москве выросли на 0,5% до $2176,2 за тройскую унцию. Рекорд на закрытие торгов был установлен 11 марта на уровне $2188,6 за тройскую унцию.

Тем временем майские фьючерсы на серебро подскочили в цене на 2,6% до $25,04 за унцию, обновив максимум с начала декабря прошлого года.

Подъему цен на драгметаллы способствует ослабление долларового индекса DXY на 0,1%. Снижение курса доллара позитивно влияет на спрос на сырьевые товары, включая серебро и золото, со стороны держателей других валют.

Накануне стало известно, что потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале выросли на 3,2% относительно того же месяца прошлого года после подъема на 3,1% в январе. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение инфляции на январском уровне.

Очередная порция инфляционной статистики поступит в четверг, когда Минтруда США опубликует данные о ценах производителей за февраль. За данными по инфляции внимательно следит Федрезерв и на их основе будет принимать решение о снижении ключевой процентной ставки.

золото
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ЦБ сообщил, как бизнес компенсирует дефицит кадров

ВТБ подал иск к Euroclear

ВТБ подал иск к Euroclear

Умер вице-президент "ЛУКОЙЛа" Робертус

ЦБ могут обязать согласовывать с Минстроем решения по лимитам на выдачу ипотеки

Профицит внешней торговли РФ в январе снизился на 17,8%, до $7,8 млрд

Цена нефти Brent приблизилась к $83 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });