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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 17:50

Золото дорожает на 0,5% и торгуется вблизи исторического максимума

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото растут вечером в среду и находятся близко к максимальному уровню в истории.

Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:55 по Москве выросли на 0,5%, до $2188,3 за тройскую унцию. Рекорд на закрытие торгов был установлен 11 марта на уровне $2188,6 за унцию.

"Из-за отсутствия убедительного объяснения роста стоимости золота мы скептически относимся к способности драгметалла удерживаться на текущем уровне в краткосрочной перспективе, не говоря уже о дальнейшем подъеме", - отметили аналитики Scotiabank.

Comex Scotiabank
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