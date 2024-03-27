Золото дорожает на 0,5% и торгуется вблизи исторического максимума

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Цены на золото растут вечером в среду и находятся близко к максимальному уровню в истории.

Котировки апрельских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:55 по Москве выросли на 0,5%, до $2188,3 за тройскую унцию. Рекорд на закрытие торгов был установлен 11 марта на уровне $2188,6 за унцию.

"Из-за отсутствия убедительного объяснения роста стоимости золота мы скептически относимся к способности драгметалла удерживаться на текущем уровне в краткосрочной перспективе, не говоря уже о дальнейшем подъеме", - отметили аналитики Scotiabank.