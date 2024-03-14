"Ведомости" сообщили о планах IPO производителя микроэлектроники "Элемент"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Элемент" планирует выйти на биржу до конца 2024 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки к IPO.

По данным собеседников издания, "Элемент" рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и планирует привлечь 10-15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы.

Компания рассчитывает на большой интерес со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов, так как является лидером на растущем рынке микроэлектроники России, сообщил один из собеседников газеты. "Одним из факторов роста также является господдержка сектора, которая за последние годы увеличилась в разы", - отметил он.

"Элемент" - крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха". Стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В "Элемент", в частности, вошли: крупнейший производитель чипов в России - зеленоградский "Микрон", НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры "Прогресс", а также Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, "ВЗПП-Микрон" (Воронежский завод полупроводниковых приборов) и другие компании.

Представители "Элемента" и АФК "Система" отказались от комментариев, в "Ростехе" не ответили на запрос издания.