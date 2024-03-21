ГК "Элемент" будет технически готова к IPO в I полугодии 2024 года

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Группа компаний "Элемент" (производитель микроэлектроники) в первой половине 2024 года будет технически готова к проведению IPO, сообщил "Коммерсанту" президент "Элемента" Илья Иванцов.

По его словам, компания рассматривает IPO как один из вариантов финансирования. "Компания активно развивается, у нас много амбициозных проектов. Это и расширение производства, разработка современной электронной компонентной базы и технологий в области микроэлектроники. Поэтому мы рассматриваем все возможные варианты финансирования, и IPO - один из них. Технически мы будем готовы в первой половине 2024 года", - сказал Иванцов.

В середине марта о планах "Элемента" провести IPO писали "Ведомости" со ссылкой на источники. По данным газеты, "Элемент" рассчитывает получить оценку в 100-150 млрд рублей и планирует привлечь 10-15 млрд рублей для финансирования масштабной инвестпрограммы.

"Элемент" - крупнейший производитель российской микроэлектроники. Компания была создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха". Стороны внесли в совместное предприятие 19 организаций, работающих в области разработки, производства и дизайна микроэлектроники. В "Элемент", в частности, вошли крупнейший производитель чипов в России - зеленоградский "Микрон", НИИ электронной техники, НИИ электронной и микроэлектронной аппаратуры "Прогресс", а также Завод полупроводниковых приборов, Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ, "ВЗПП-Микрон" (Воронежский завод полупроводниковых приборов).