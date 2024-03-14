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Tesla откатилась на 12-е место по капитализации в США

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций Tesla продолжают снижаться, в результате чего производитель электромобилей откатился на 12-ю строчку в списке лидеров по капитализации в США, сообщает MarketWatch.

Бумаги Tesla подешевели в среду на 4,5% - до $169,48, исходя из чего рыночная стоимость компании составляла $545 млрд. Таким образом, автопроизводитель пропустил вперед банк JPMorgan Chase & Co., цена акций которого выросла на 0,8%, а капитализация превысила $551 млрд.

Котировки акций Tesla с начала текущего года опустились более чем на 31%, что является наихудшим показателем среди компаний, входящих в расчет Standard & Poor's 500. При этом сам индекс увеличился примерно на 8%.

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В среду аналитики Wells Fargo ухудшили рекомендацию для бумаг автопроизводителя до "ниже рынка" с "на уровне рынка", прогнозную цену - до $125 с $200.

В целом из 50 экспертов, которые проводят анализ акций Tesla, девять пессимистично относятся к ним. При этом бумаги имеют положительный рейтинг от 18 аналитиков, еще 23 человека нейтрально оценивают бумаги компании.

Эксперты Evercore после посещения завода Tesla в Техасе, заявили, что до запуска новой - более дешевой - модели электромобиля, вероятно, пройдет еще несколько лет. То есть дольше, чем ожидают на Уолл-стрит, пишет агентство Bloomberg.

"Tesla все больше становится "историей 2027 года", - говорится в сообщении Evercore.

Главный исполнительный директор Илон Маск ранее говорил, что компания рассчитывает начать производство на заводе в Остине более дешевого электромобиля следующего поколения к концу 2025 года.

Tesla
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