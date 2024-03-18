Капитализация производителей электромобилей упала на $1,5 трлн с пиковых уровней

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рыночная капитализация всех компаний мира, работающих в сфере производства электромобилей, сейчас составляет около $700 млрд, потеряв около $1,5 трлн с пиковых уровней, пишет MarketWatch.

Около 75% всей капитализации сектора ($521 млрд) приходится на Tesla. Tesla - один из немногих представителей отрасли (наряду с BYD и Li Auto), получающих стабильную прибыль. Три компании вместе стоят порядка $650 млрд вместо пиковых $1,4 трлн.

Семь компаний "второго эшелона" (XPeng, NIO, Polestar Automotive, Lotus Technology, Lucid, VinFast Auto и Rivian Automotive) фиксируют убытки, однако капитализация каждой из них превышает $1 млрд, а вместо они стоят $58 млрд. На максимуме показатель достигал $650 млрд.

Наконец, третий эшелон компаний (Fisker, Canoo, Lordstown Motors, Arrival и Faraday Future, а также производители электрогрузовиков Nikola и Hyliion) совместно имеют капитализацию около $1 млрд. Ранее показатель приближался к $100 млрд.

Большинство компаний зафиксировали рекорды рыночной стоимости в первой половине 2022 года.