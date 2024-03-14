Денежная база РФ в широком определении в феврале уменьшилась до минимума с июня 2023 года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в феврале 2024 года уменьшилась на 1 трлн 13,9 млрд рублей, или на 4,0%, до 24 трлн 619,0 млрд рублей (минимум с 1 июня 2023 года). Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 марта 2024 года снизились до минимальных с 1 сентября 2022 года 2,6% с 5,9% на 1 февраля.

В январе-феврале 2024 года денежная база уменьшилась на 1 трлн 887,8 млрд рублей, или на 7,1%, с 26 трлн 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в феврале уменьшился на 1,0 млрд рублей, или на 0,01%, до 17 трлн 753,8 млрд рублей (минимум с 1 июня 2023 года, когда он составлял 17 трлн 338,4 млрд рублей).

Годовые темпы роста наличных к 1 марта снизились до 8,1% (минимум за год, с 1 марта 2023 года) с 9,8% на 1 февраля.

В январе-феврале 2024 года объем наличных уменьшился на 566,9 млрд рублей, или на 3,1%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в феврале увеличилась до 72,1% c 69,3%.

Денежная база в феврале уменьшилась за счет сокращения в ее составе объема средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ на 462,9 млрд рублей, или на 9,6%, до 4 трлн 358,3 млрд рублей и на депозитах кредитных организаций в ЦБ – на 550,0 млрд рублей, или на 19,8%, до 2 трлн 233,7 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.