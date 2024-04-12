Денежная база РФ в широком определении в марте увеличилась на 7,1%

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Денежная база РФ в широком определении в марте 2024 года увеличилась на 1 трлн 757,7 млрд рублей, или на 7,1%, до 26 трлн 376,7 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной базы на 1 апреля 2024 года ускорились до 10,9% с 2,6% на 1 марта.

В январе-марте 2024 года денежная база уменьшилась на 130,1 млрд рублей, или на 0,5%, с 26 трлн 506,8 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег в составе денежной базы в марте уменьшился на 72,9 млрд рублей, или на 0,4%, до 17 трлн 680,9 млрд рублей (минимум с 1 июня 2023 года, когда он составлял 17 трлн 338,4 млрд рублей).

Годовые темпы роста наличных к 1 апреля снизились до 6,1% (минимум с 1 марта 2023 года) с 8,1% на 1 марта.

В январе-марте 2024 года объем наличных уменьшился на 639,8 млрд рублей, или на 3,5%, с 18 трлн 320,7 млрд рублей на начало года.

При этом доля наличных денег в объеме денежной базы в марте снизилась до 67,0% c 72,1%.

Денежная база в марте выросла за счет увеличения в ее составе объема средств на корсчетах кредитных организаций в ЦБ РФ на 623,9 млрд рублей, или на 14,3%, до 4 трлн 982,2 млрд рублей, на депозитах кредитных организаций в ЦБ - на 975,6 млрд рублей, или на 43,7%, до 3 трлн 209,3 млрд рублей, и средств на счетах обязательных резервов, депонируемых банками в ЦБ по привлеченным средствам, - на 231,1 млрд рублей, или на 84,6%, до 504,3 млрд рублей.

Денежная база в широком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций), остатки на счетах обязательных резервов, депонируемых кредитными организациями в ЦБ, средства на корреспондентских счетах кредитных организаций и депозиты банков, размещенные в Банке России, вложения кредитных организаций в облигации Банка России, а также иные обязательства ЦБ по операциям с кредитными организациями в национальной валюте.

Динамика денежной базы в широком определении характеризует изменение денежного предложения, формируемого органами денежно-кредитного регулирования.