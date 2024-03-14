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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:01

Altria продаст акции AB InBev примерно на $2,5 млрд

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Американская Altria Group, одна из крупнейших табачных компаний мира, планирует разместить 35 млн акций бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev), говорится в пресс-релизе Altria.

Ожидается, что андеррайтеры размещения получат опцион на покупку еще 5,25 млн бумаг.

В дополнение к этому AB InBev согласилась выкупить у Altria свои акции на $200 млн. По мнению аналитиков UBS, программа снижения долговой нагрузки AB InBev поможет ей выкупить больше акций в будущем, если Altria будет их продавать.

Altria владеет в общей сложности 197 млн, или 10%, акций пивоваренного концерна. На закрытие рынка в среду стоимость 35 млн бумаг составляла $2,3 млрд.

Табачная компания намерена направить поступления от продажи акций AB InBev на выкуп собственных акций.

AB InBev Anheuser-Busch Altria
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