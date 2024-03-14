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Акции Росбанка взлетели на 22% на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Акции Росбанка в ходе торгов на Московской бирже в четверг взлетели на 22,1% (до 129,4 рубля за штуку) на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС.

Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу ТКС Холдинг, говорится в сообщении ТКС.

"Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО "Росбанк" в группу ТКС Холдинг, что позволит значительно усилить позиции Группы на финансовом рынке", - заявил глава совета директоров Тинькофф Алексей Малиновский.

Для этого совет директоров "ТКС Холдинг" инициирует внеочередное собрание акционеров, на котором вынесет на голосование вопрос об интеграции Росбанка в состав группы. В качестве основного источника финансирования сделки "ТКС Холдинг" планирует использовать допэмиссию своих акций.

Как говорится в сообщении, после объединения группа станет топ-5 участником финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроком по размеру кредитного портфеля, войдет в топ-5 участников рынка по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф.

Росбанк ТКС Холдинг ТКС Тинькофф
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