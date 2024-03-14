ТКС предложил владельцам Росбанка объединение в холдинг

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Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу "ТКС Холдинг", говорится в сообщении ТКС.

"Принимая во внимание взаимодополняемость бизнес-моделей и возможные синергии за счет реализации эффекта масштаба, совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" планирует предложить акционерам рассмотреть интеграцию ПАО "Росбанк" в группу "ТКС Холдинг", что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке", - заявил глава совета директоров Тинькофф Алексей Малиновский.

Совет директоров "ТКС Холдинга" инициирует внеочередное собрание акционеров для утверждения допэмиссии под приобретение Росбанка, акции которого станут средством оплаты бумаг нового выпуска ТКС. Оценка стоимости кредитной организации будет формироваться исходя из принятых на рынке рыночных мультипликаторов для финансового сектора и независимой оценки. Объем планируемой дополнительной эмиссии будет включать количество акций, необходимых для приобретения Росбанка, а также резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных бумаг будет аннулировано.

В случае принятия необходимых корпоративных решений сделка будет осуществляться при условии выполнения обычных предварительных условий корпоративных процедур (включая due diligence и получение необходимых регуляторных согласований).

Как говорится в сообщении, после объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения, топ-4 игроков по размеру кредитного портфеля, а также войдет в первую пятерку по общему капиталу банковской группы, что позволит стимулировать опережающий рост бизнеса, сохранить высокую доходность на капитал и максимизировать акционерную стоимость Тинькофф.

Основными акционерами Росбанка являются компания "Интеррос" Владимира Потанина (45%) и созданный им благотворительный фонд (47,5%). Еще 7,5% находятся на балансе компании "Русфинанс" (принадлежит Росбанку) в рамках мотивационной программы сотрудников банка. Потанин также является основным акционером "ТКС Холдинга" с долей 35%, которую он выкупил в апреле 2022 года у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).