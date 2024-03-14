Белоусов заявил, что ВВП РФ до 2030 года вырастет на 20% при темпах не менее 2% в год

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Экономика РФ станет четвертой в мире до 2030 года при устойчивом росте темпами не менее 2% в год с постепенным ускорением до 3%, что даст примерно 20%-й рост к 2030 году, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Белоусов перечислил пять основных механизмов (повышение производительности, рост инвестиций, рост несырьевого неэнергетического экспорта, поддержка МСП, развитие импортозамещения), которые, по его мнению, позволят достичь такого роста ВВП.

"В послании президента Федеральному Собранию сформулирована ключевая цель, которую необходимо достигнуть в экономической сфере - к 2030-му году наша страна должна войти в четверку крупнейших экономик мира. Сегодня, как известно, по размеру ВВП по паритету покупательской способности российская экономика занимает пятое место. Расчеты показывают, что Россия может стать четвертой экономикой в мире, опередив Японию, - при условии сохранения устойчивого роста не менее 2% в год с постепенным ускорением к концу периода до 3%. Всего за период до 2030 года нужно увеличить ВВП страны примерно на 20%. Хотел бы кратко остановиться на пяти основных механизмах, которые позволят этого достичь", - сказал он.