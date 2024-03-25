Госучреждения Китая обязывают заменить иностранные компьютеры и ПО местными

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Власти Китая ввели новые правила, требующие от госучреждений замены иностранных технологий местными решениями, что будет означать постепенный отказ от использования в ПК и серверах чипов американских Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. (AMD), пишет Financial Times.

Новые правила также предусматривают постепенный отказ от операционной системы Windows от Microsoft Corp. и баз данных, разработанных иностранными компаниями.

Китайские госучреждения стали следовать новым требованиям в 2024 году. Правила представили Минфин и Министерство промышленности и информационных технологий КНР 26 декабря 2023 года, отмечает FT.

Они требуют, чтобы государственные ведомства и партийные органы уровня выше городских ориентировались при закупке аппаратного и программного обеспечения на список "надежных и безопасных" производителей, в который входят исключительно китайские компании, в том числе Huawei Technologies и государственная группа Phytium.

Как отмечают источники FT, госкомпаниям предписано завершить переход на технологии местных поставщиков к 2027 году. С прошлого года госкомпании страны ежеквартально отчитываются о темпах обновления их IT-систем.

Отказ Пекина от использования продукции Intel и AMD существенно сократит продажи обеих компаний. Доля Китая в выручке Intel в прошлом году составила 27%, в доходе AMD - 15%.

Microsoft не раскрывает эти данные, но президент компании Брэд Смит заявил в американском Конгрессе в прошлом году, что на долю Китая приходится 1,5% выручки компании.