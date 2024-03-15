Brent подешевела до $85,2 за баррель после подъема до максимума за четыре месяца

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок утром в пятницу корректируются вниз после подъема до максимальных отметок с начала ноября по итогам предыдущих торгов.

Цена майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 по московскому времени составляла $85,23 за баррель, что на $0,19 (на 0,22%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подорожали на $1,39 (на 1,7%) - до $85,42 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром опустились на $0,17 (на 0,21%) - до $81,09 за баррель. По итогам прошлой сессии цена данных контрактов выросла на $1,54 (на 1,9%) и достигла $81,26 за баррель.

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.