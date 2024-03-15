Brent подешевела до $84,95 за баррель, дисконт Urals к Brent уменьшился до $17,2/баррель

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в пятницу после подъема до максимальных отметок с начала ноября за предыдущую сессию и завершат неделю в плюсе.

К 15:03 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,55%), до $84,95 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,53 (0,65%), до $80,73 за баррель.

Накануне Brent выросла в цене на 1,7%, WTI - на 1,9%. С начала недели обе марки подорожали примерно на 4% благодаря признакам высокого потребления в США и позитивным прогнозам спроса на нефть в текущем году. Так, Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", за 14 дней марта цена на нефть Urals (FOB) составила $67,88 за баррель, а дисконт к Brent - $17,16 за баррель (в феврале - $17,57/баррель). Так, дисконт в порту Приморск (FOB) составил $17,03 за баррель к Brent по сравнению с $17,68 за февраль. Стоимость Urals в Приморске в первой половине марта при этом увеличилась до $68 за баррель по сравнению с $66,2 за баррель в феврале.

Дисконты на нефть Urals в порту Новороссийск обычно чуть меньше, но в первой половине марта они составили - $17,28 в против $17,45 в феврале, а цена в рассматриваемом периоде составила $67,76 против $66,45 в феврале.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в первой половине марта увеличилась до $81,28 за баррель по сравнению с почти $80,1 за баррель в феврале, а дисконт к Brеnt чуть уменьшился - с $3,79 за баррель до $3,76 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемой из порта на востоке страны - Козьмино - увеличилась до $77,38 за баррель по сравнению с $76,5 в феврале, а дисконт вырос с $3,6/баррель до $4,6 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($15 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Таким образом, по итогам первой половины марта цена Brent за минусом установленного дисконта ($70 за баррель) почти совпадает с котировкой Urals FOB, увеличенной на $2 за баррель ($69,9 за баррель).