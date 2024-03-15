Swisscom купит итальянский сегмент Vodafone за 8 млрд евро

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Швейцарская телекоммуникационная компания Swisscom покупает за 8 млрд евро Vodafone Italia, итальянское подразделение британской Vodafone.

Как сообщается в пресс-релизе Swisscom, сделка будет полностью оплачена денежными средствами.

Swisscom планирует объединить Vodafone Italia со своим итальянским подразделением Fastweb. Более эффективная структура расходов и другие факторы позволят добиться синергии в размере около 600 млн евро в год.

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года после получения разрешения со стороны регулирующих органов. При этом одобрения акционеров Swisscom не требуется, говорится в сообщении.