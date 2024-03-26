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Vodafone сократит 13% штата в Германии

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Британский оператор мобильной связи Vodafone планирует сократить или перевести на работу в другое место около 2 тысяч человек в Германии в рамках плана по сокращению расходов и оптимизации своей структуры.

Сейчас в Vodafone Germany работает около 15 тысяч сотрудников, сообщила компания. Таким образом, реструктуризация затронет примерно 13% штата. Эти действия, а также меры по снижению операционных и материальных расходов, позволят компании сэкономить 400 млн евро в следующие два года.

Одной из причин изменения структуры является то, что в будущем больше операций будет осуществляться с более значительной долей автоматизации. Также в Vodafone Germany есть системы, которые устарели или дублируются после поглощения других операторов связи, заявил сотрудникам глава компании Филип Рогге, который покидает этот пост в конце марта.

За последние 12 месяцев капитализация Vodafone упала более чем на 23%, в то время как индекс FTSE 100 прибавил 5,9%.

Vodafone Германия Филип Рогге Vodafone Germany Великобритания
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