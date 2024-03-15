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Партнером "Вымпелкома" по венчурному фонду "Хайв" стал нефтесервисный холдинг "Таграс"

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Совладельцем ООО "Хайв" – венчурного фонда ПАО "Вымпелком" – стала структура нефтесервисного холдинга "Таграс", говорится в релизе телеком-компании.

Согласно сообщению, 20% "Хайва" получило УК ООО "ТМС групп" (входит в "Таграс"), остальные 80% остаются у "Вымпелкома".

Российская нефтесервисная группа "Таграс" образована в 2006 году на базе сервисных подразделений "Татнефти". В структуру входят 54 предприятия в 8 дивизионах, предоставляющих услуги геофизического, бурового, механического, нефтепромыслового, энергетического и транспортного сервисов.

"Венчурное инвестирование – один из значимых инструментов нашей стратегии. Партнерство с ПАО "Вымпелком" в венчурном фонде компании "Хайв" – это существенный шаг в стратегически важном для нас направлении" – приводятся в пресс-релизе слова замгендиректора по организационному развитию и учетным процессам холдинга Дмитрия Кирдина.

"Вымпелком" учредил ООО "Хайв" летом 2022 года – для инвестирования в стартапы и поддержки предпринимательства в РФ. На январь 2024 года фонд профинансировал 15 стартапов из различных областей.

Вымпелком Таграс Хайв УК ООО "ТМС групп"
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