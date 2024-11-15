Венчурный фонд "Вымпелкома" инвестировал в сервис краткосрочной аренды жилья Keygo

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Хайв" (венчурный фонд, созданный ПАО "Вымпелком") приобрело 11,2% в ООО "Киго", которое развивает сервис краткосрочной аренды жилья Keygo.

По данным ЕГРЮЛ, сделка зарегистрирована 14 ноября.

В "Хайв" воздержались от комментариев.

В рамках раунда инвестиций Keygo привлек 150 млн рублей от пула инвесторов, ключевым из которых стал венчурный фонд "Хайв", говорится в пресс-релизе Keygo.

Привлеченные средства будут направлены на развитие проекта в странах СНГ и России. "В планах - создать в этих регионах крупнейшую сеть апартаментов отельного типа и стать лидером сегмента", - приводятся в сообщении слова основателей компании Геворга Бегларяна и Дмитрия Сигова.

В предыдущем раунде инвестиций, в октябре 2023 года, Keygo привлек 50 млн рублей, ее текущая оценка составляет 700 млн рублей, уточняет компания.

В числе инвесторов предыдущего раунда - основатель девелоперской группы RBI Эдуард Тиктинский (сейчас владеет 12,21% в ООО "Киго"), глава бизнес-группы e-commerce и ridetech "Яндекса" Даниил Шулейко (ему принадлежит сейчас 4,07%), сооснователь стримингового аудиосервиса Muzlab ("СберЗвук Бизнес") Виктор Христенко (5,56%), ресторатор и основатель международного гида GreatList.ru Александр Сысоев (0,82%) и другие.

Keygo - сервис краткосрочной аренды премиум-апартаментов с гостиничным качеством обслуживания, который основан в 2023 году бывшими сотрудниками "Яндекса" Геворгом Бегларяном и Дмитрием Сиговым. На данный момент им принадлежит по 21% в ООО "Киго".

Сервис лидирует на рынке краткосрочной аренды в Армении, его годовая выручка - 150 млн рублей. Сейчас под управлением компании более 100 объектов в Ереване, которыми в 2024 году году воспользовались более 10 тыс. туристов.

ООО "Киго" зарегистрировано в августе 2024 года, уставный капитал - 48,5 тыс. рублей.

ООО "Хайв" - венчурный фонд, созданный "Вымпелкомом". В марте 2024 года совладельцем фонда стала структура нефтесервисного холдинга "Таграс" - УК ООО "ТМС групп", получившее 20% в ООО "Хайв". У "Вымпелкома" на данный момент 79,5% фонда, оставшиеся доли принадлежат гендиректору ООО "Хайв" Николаю Евченко и еще ряду физлиц. В настоящий момент в портфеле фонда 16 компаний.