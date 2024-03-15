Рыбоводная "дочка" Crocus Group увеличила годовую выручку почти в 1,6 раза

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Компания "Лотофиш" (Московская область), принадлежащая АО "Крокус" (входит в Crocus Group Араса Агаларова), в 2023 году получила выручку в размере 33,4 млн рублей против 21,3 млн рублей в 2022 году (рост почти в 1,6 раза), сказано в отчете компании.

Валовая прибыль увеличилась до 14,6 млн рублей с 10,4 млн рублей соответственно. Чистый убыток вырос до 69,98 млн рублей с 69,18 млн рублей годом ранее.

Рыбоводство стало новым бизнесом для Crocus Group с 2019 года, когда была создана компания "Лотофиш" на базе рыбхоза "Лотошинский". Его производство было законсервировано в 2015 году. Производственные мощности рыбхоза насчитывают 13 выростных прудов, 11 нагульных прудов и зимовальный комплекс из 23 бассейнов. Общая площадь прудов составляет более 1,5 тыс. га.

Минсельхозпрод Московской области сообщал, что инвестиции компании в развитие рыбоводства составят 3 млрд рублей. Предусматривалось строительство гибридно-селекционного центра. Это многофункциональный унифицированный индустриальный комплекс для производства объектов аквакультуры, включающий помещения с бассейнами и инкубационными аппаратами, а также производственную лабораторию. В центре планируется выращивать различные виды рыб от инкубации икры до товарной продукции.

Доля "Крокуса" в ООО "Лотофиш" составляет 90%, 10% принадлежит генеральному директору рыбоводной компании Валерьяну Чиковани.

Crocus Group - одна из ведущих девелоперских компаний России. Она была основана в 1989 году. Общая площадь реализованных проектов превышает 6 млн кв. метров.